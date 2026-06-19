Kıbrıs Türk Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Burak Atakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın batışını sendikalara yüklediğini, bunun gerçeklerle bağdaşmadığını savundu.

Atakan, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nı sendikaların değil, yıllarca süren kötü yönetim, siyasi atamalar, siyasi müdahaleler ve yanlış kararların batırdığını ileri sürdü. Kurumun yönetiminde yapılan hataların ve sorumlulukların görmezden gelinerek çalışanların ve sendikaların suçlanmasının doğru olmadığını belirten Atakan, bunun “tarihin üzerini örtme çabası” olduğunu kaydetti.

“Gerçekleri çarptırarak sendikaları günah keçisi ilan etmek ancak siyasilerin yapabileceği bir şeydir. Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın nasıl ve neden batırıldığını kamuoyu çok iyi bilmektedir.” diyen Atakan, tarihi gerçekleri siyasi söylemlerle değiştirilemeyeceğini belirtti.