Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuyla ilgili açıklamasında, belediye olarak sadece kent merkezine değil, köylere de eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Ağıllar köyüne kazandırılan alan sayesinde hem gençlerin spor yapabileceğini hem de tüm köy halkının bir araya gelebileceği sağlıklı, doğal ve güvenli bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Sadıkoğlu, “Doğal yapıya zarar vermeden, köyün ruhuna uygun bir alan yaratmak bizim için çok önemliydi” dedi.