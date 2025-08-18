Işık, bunu “Kıbrıs’ta tek devlet çatısı altıda bir çözümün mümkün olmayacağının en çarpıcı örneği” olarak değerlendirerek, “Bunu öncelikle ülkedeki siyasi partiler dikkate almalı ve KKTC’ye sahip çıkmalı” dedi.

İnsan Hakları Derneği Başkanı Işık, yazılı açıklamasında Afzal Khan’ın baskılar neticesinde Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Özel Temsilciliği görevinden istifa ettiğini belirterek, bu durumun garantör ülke İngiltere’nin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortağı Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasında adil bir politika izlemediğinin en çarpıcı örneği olduğunu da söyledi.

Işık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, seyahat masraflarını kendi karşılayan Afzal Khan’ın ailesini ziyaret etmek ve bir üniversiteden fahri doktora unvanı almak için geldiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesine bile tahammül edemediğini kaydetti.