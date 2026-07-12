İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, yerel üretimin desteklenmesi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Lefkara Evi’ni ziyaret etti.

İKD’den yapılan açıklamaya göre ziyarette, yerel ekonominin güçlendirilmesi, kadınların iş yaşamındaki rolünün desteklenmesi ve kurumlar arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

Bozkırlı’ya ziyarette 4K Koop Başkanı Deniz Solyalı ile Ezkoop Genel Sekreteri Ersun Aytaş eşlik etti.

Bozkırlı, kültürel mirasın korunmasıyla yerel üretim ve girişimciliğin hak ettiği nokraya taşınmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirterek, görüşmenin ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan iş birlikleri açısından başlangıç oluşturduğunu ifade etti. Bozkırlı, 4K Koop ve Ezkoop ile birlikte adanın üretim potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.