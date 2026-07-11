Baybora mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir avuç öğretmen, toplumsal mücadelenin ağlarını örerken; sendikası, kooperatifi ve dayanışma kültürüyle sarsılmaz bir örgütlülük yarattı.

Öğretmen hareketinin öncü isimlerinden Yaşar Hocamız; yurtsever, ilerici ve mücadeleci kimliğiyle örgütlü yaşamı ve dayanışmayı ilke edindi. 1968’de başlayan Toplumsal Varoluş mücadelesini ömrü boyunca omuzlarında taşıdı; geride bıraktığı mücadele mirasını ilerici öğretmenlere ve gelecek kuşaklara emanet etti.

Açtığın bu onurlu yolda, boyun eğmeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Rahat uyu Yaşar Hocam.

Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve öğretmen camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Işıklar yoldaşın olsun."