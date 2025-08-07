Afet anlarında hızlı ve etkili müdahalenin öneminin her geçen gün daha çok hissedildiği bir dönemde, İntergaz Ltd. bünyesinde dikkat çeken bir eğitim programı düzenlendi. Eğitime, Kıbrıs’taki alanında uzman arama kurtarma ekipleri yoğun katılım gösterdi.

Eğitmen Resul Dilek tarafından verilen eğitimde, afet arama-kurtarma ile yangın güvenlik ve savunma başlıkları ele alındı. Program kapsamında, mağarada hayatını kaybeden 12 asker ile 23 Ağustos Eskişehir Orman Yangını'nda şehit düşen 10 personelin yaşadığı olaylar analiz edildi. Katılımcılar arasında Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği, Sivil Afet Timi ve Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği yer aldı. Eğitim süresince sahada karşılaşılabilecek zorluklar, müdahale stratejileri ve güvenlik önlemleri detaylı şekilde aktarıldı.

İntergaz Ltd.’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu anlamlı organizasyon, farklı arama kurtarma ekiplerini bir araya getirerek bilgi paylaşımını güçlendirdi. Katılımcılar, teorik ve pratik bilgilerle afetlere karşı hazırlık seviyelerini artırma fırsatı buldu.