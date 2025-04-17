Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Inter, Bayern Münih'i konuk etti.

Guiseppe Meazza'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk ekip, 52. dakikada Harry Kane'in golü ile öne geçti. Inter, 58'de Lautaro Martinez ile skoru eşitlerken, 62'de Pavard'ın attığı golle 2-1 öne geçti. Konuk takım, 76'da Dier ile skoru 2-2'ye getirsede tur için yeterli olmadı.

İlk maçı 2-1 kazanan Inter toplam skorda rakibine 4-3'lük üstünlük kurdu ve yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE DEV EŞLEŞME

Inter'in yarı finaldeki rakibi belli oldu.

İtalyan devi, Borussia Dortmund'u eleyen Barcelona'nın rakibi oldu.