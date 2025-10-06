Dernek, federasyon temelinde bir çözümün mümkün olmadığını anlatıp, tepkisini dile getirdiği tığı 9 sayfalık bir mektubu Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie S. Davis’e gönderdiğini açıkladı. Mektubun birer örneğinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na iletildiğine işaret edildi.

Mektupta, KKTC’nin Kıbrıs’ta çözümün tek seçeneği olduğuna ve BM tarafından kabul edilmesinin, Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan doğan hakları olduğu yönünde tespit ve görüşleri bulunan uluslararası hukukçular Michael Stephen ile eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw’un değerlendirmelerine atıfta bulunulduğu belirtildi.

“Kıbrıs Türk halkının bağımsız devlet hakkı çözümün tek seçeneğidir” ifadelerine yer verilen mektupta, BM, ABD ve AB’ye KKTC’nin tanınması ve bu gerçeğin kabul edilmesi çağrısında bulunuldu.