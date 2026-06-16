Başbakan Ünal Üstel'in “Hodri meydan, gelin iki seçimi aynı gün yapalım” sözlerine destek veren CTP lideri Sıla Usar İncirli, "Hazır cesaretinizi topladınız, 6 ay sonra değil; 60 gün sonraya genel seçim tarihimizi alalım. Böylece 2027 bütçesini yeni hükümet hazırlasın" dedi.

İncirli, Üstel’in aylar süren sessizliğin ardından ancak dün cesaret gösterdiğini savunarak, altı ay sonrası için yapılan çağrının kendileri açısından gerçek bir meydan okuma olmadığını söyledi.

“Bir türlü Ünal Bey cesaretini toplayamamış, bugün (dün) toplamış gibi görünüyor” diyen İncirli, Başbakan’ın altı ay sonrası için kendisine hodri meydan çektiğini belirtti.

“60 GÜN SONRASI İÇİN KARAR VERELİM”

İncirli, Meclis’te tüm taraflar hazırken bunun sözde kalmaması gerektiğini ifade ederek, “O zaman 60 gün sonrasına genel seçim için karar verelim. Buradan hiç kimse ayrılmasın” çağrısında bulundu.

Aralık ayında da yerel seçimlerin yapılabileceğini söyleyen İncirli, böylece ülkenin önünün açılacağını söyledi.

“6 AY SONRASI İÇİN HODRİ MEYDAN ÇEKMEK CESARET DEĞİL”

Sıla Usar İncirli, seçim tarihiyle ilgili tartışmaların aylardır sürdüğünü, buna rağmen hükümetin bugüne kadar net bir tavır koymadığını dile getirdi.

Bu nedenle altı ay sonrası için yapılan çağrının cesaret olarak değerlendirilemeyeceğini belirten İncirli, “Bu kadar aydır bu konular konuşulurken bununla ilgili tek söz söylememek cesaret değil” dedi.

İncirli, erken genel seçim kararı alınması halinde 2027 bütçesinin mevcut hükümetin elinden alınacağını ve yeni hükümet tarafından hazırlanacağını söyledi.

Ülkenin yeni bir yönetimle yoluna devam etmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, “2027 bütçesini sizin hazırlamadığınız yepyeni bir hükümet gelsin memleketin başına” ifadelerini kullandı.

İncirli, "Korkunun ecele faydası yoktur. Bu hesaplarınız bitmeyecek çünkü bu felaketten kurtulamayacaksınız. Halk bu dersi size verecek, kaçmanız mümkün değildir" diyerek, tüm yurttaşları ilgilendiren bu kararlar alınırken kimseyle konuşulmamasını eleştirdi.

"SANDIK GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATILIYOR"

CTP olarak her seçimin özgür, demokratik ve adaletli yapılması ile teknik/fiziksel bir sorun yaşanmaması peşinde olduklarını vurgulayan İncirli, yasa değişikliğiyle getirilmek istenen düzenlemelere tepki gösterdi.

1976’dan beri sandık kurulu başkanlarının tarafsızlık ve yansızlık ilkesi gereği kamu görevlileri arasından seçildiğini hatırlatan İncirli, bu zorunluluğun kaldırılmak istenmesine anlam veremediklerini belirtti.

Vatandaşların muhtar, belediye başkanı, meclis üyeliği ve vekillik gibi çok sayıda aşamada oy kullanacağı karmaşık bir süreçte, sayım ve döküm işlerinin zorlaşacağını bildiği için hükümetin "güvensiz metotlar" ortaya koyduğunu söyledi.

İncirli, seçim güvenliğinin eksiksiz sağlanması için bu işlerin sulandırılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Seçim yasağı döneminde anket yayınlayanlara yönelik cezaların para cezasına çevrilerek hafifletilmeye çalışıldığını söyleyen İncirli, "Anket yayınlamak seçime müdahale anlamı taşır. 'Yayınlansın anketler, öderiz parasını gereğini yaparız' dediniz. Bu kadar da alçalmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Yasanın 216. maddesinde yapılmak istenen değişikliğe de değinen İncirli, mevcut yasada seçim sonuçlarının sonsuza dek tartışılmaması için kamu davası açma sürelerinin (12 ay ile) sınırlandırılmış olduğunu belirtti.

Hükümetin, 3 yıl ve daha fazla hapis cezası gerektiren seçim suçlarında süre sınırını kaldırmak istediğini ifade eden İncirli, amacın ne olduğunu şu sözlerle sorguladı:

"Birden çok seçim yenilgisi alacaksınız, bu seçim yenilgisini şimdiden hazmetmeyeceğinizi ve tartışma konusu etme niyetinizi apaçık söylediniz."

CTP'nin halkın kurtulması için daha önce erken seçim talebini dile getirdiğini ancak hükümetin "çarkı döndürmek için" direndiğini belirten İncirli, "Fark etmez bizim için. Tarihi belli olmasa da sonucu bellidir. Halk kararı vermiştir" dedi.

Başbakan Üstel de İncirli'ye cevaben “Bekleyin ve görün sizin vatandaşınız acele eder bizimkiler icraat ister, gördüğü icraatların devamını ister.” dedi. “Bizim acelemiz yok” diyen Üstel, erken seçim değil yapılacaksa öne alınmış seçim yapılacağını söyledi.

Üstel, “İsterseniz 6 Aralık’ta mutabık kalalım seçimleri yapalım.” dedi.