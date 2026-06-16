Bir süredir kulislerde konuşulan “Genel seçim ile yerel seçimlerin aynı gün yapılacağı” yönündeki iddialar netlik kazandı; Başbakan Ünal Üstel, “Hodri meydan, gelin iki seçimi aynı gün yapalım” dedi.

UBP-YDP-DP Hükümeti; yerel seçimleri 6 Aralık’a alan ve sandık güvenliğini tehlikeye düşüreceği ifade edilen maddeler barındıran Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na ilişkin değişiklik tasarısını ivedilik talebiyle dün Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getirdi.

Söz konusu tasarının seçim güvenliğini riske atacağını belirten CTP lideri Sıla Usar İncirli, "Sandık güvenliği tehlikeye atılıyor, bu kadar alçalmamak lazım” diyerek, Hükümetin seçimden korktuğunu, bu nedenle böylesi metotlara başvurduğunu belirtti. İncirli, erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi.

Başbakan Ünal Üstel ise, seçimlerin tarihinin belli olduğunu, yerel seçimlerin aralık ayında olması gerektiğini, kendilerinin de bu tasarıyla tarihi belirlemek amacında olduklarını söyleyerek, Anayasa'yla Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın farklı olduğunu önceki seçimlerin mücbir nedenlerden dolayı birlikte verilen kararla tarihinin değiştirildiğini belirtti.

YSK Başkanı'yla istişareyle yerel Seçimlerin Aralıkta yapılmasını önerdiklerini ve 6 Aralık tarihini YSK’ya bildirdiklerini hatırlatan Üstel, tasarıyla, yerel seçimlerin artık 4 yılda bir aralık ayının ilk pazarında yapılmasını kararlaştırdıklarını anlattı.

Genel seçimlerin de ocak ayında normal zamanında yapılacağını belirterek, dün ivediliği istenen tasarının da daha komiteden geçerek oylanacağını hatırlattı. Üstel, icraatlarının devam ettiğini ve kısa süre sonra imzalanacak gaz protokolüyle yüzyılın projesini hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirterek, hayata geçirdikleri projeleri sıraladı.

Hükümetin hiçbir seçimden kaçmadığını, korkmadığını, dünyadaki ekonomik sıkıntılar görmezden gelinerek hükümetin eleştirilmesini doğru bulmadığını belirten Üstel, “Hodri meydan madem öyle gelin 2 seçimi bir arada yapalım.” dedi.