Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), Kıbrıslı Türk ve Rum öğrenciler ile öğretmenleri bir araya getiren “Imagine” barış eğitimi programının devamı için destek çağrısında bulundu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, 2016’dan bu yana Birleşmiş Milletler desteği ve Eğitim Teknik Komitesi himayesinde yürütülen programın, 8 bin 200’den fazla öğrenci ile 2 bin 600 öğretmeni ortak etkinliklerde buluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, çeşitli zorluklara rağmen programın iş birliği, empati ve karşılıklı anlayışın eğitim yoluyla geliştirilebileceğini ve toplumlar arası diyaloğun mümkün ve gerekli olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, “Imagine” programının, 2020/2021 döneminde GENE Küresel Eğitim Ödülü’ne de layık görüldüğü de hatırlatıldı. Açıklamada, iki tarafın katılımını yeniden teyit etmesi halinde programın okul saatlerinde sınıfsal etkinliklere katılım sağlayacak şekilde yeniden başlatılmaya hazır olduğu vurgulandı.

Desteklerinden dolayı Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na, eğitimcilere ve öğrencilere teşekkür edilen açıklamada, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin ortak çabaya katılmak isteyen herkese açık, kararlı ve aktif bir şekilde hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi.