Girne’de dün sabah saatlerinde meydana gelen 2 yangında maddi zarar oluştu.

Beylerbeyi’ndeki bir butik otelin çamaşırhanesinde saat 05.00 sıralarında meydana gelen yangında, arızalı durumdaki çamaşır makinesi ile muhtelif çelik tezgahlar ve süs eşyaları yandı, çıkan dumandan dolayı odanın duvarları islendi.

Yangının muhtemelen elektrik panosunun ısınıp alevlenmesi sonucu meydana geldiği, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

Girne Nurettin Ersin Sokak’ta ise saat 08.30 saat sıralarında, bir apartman dairesinin yatak odasında yangın meydana geldi. Açıklamada yangının muhtemelen sönmemiş sigara izmaritinin yatak üzerine düşüp şilteyi tutuşturması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Yangının İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, yangında yatak ve şiltesi, elektrikli battaniye, 3 yastık ve muhtelif beyaz eşyalar ile kıyafetler yandı, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise 2 pencere camı kırıldığı ve evin tüm duvarlarının islendiği ifade edildi.

BİR HAFTADA 11 YANGIN

Öte yandan KKTC’de geçen hafta toplam 11 adet yangın ve 32 adet özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 9-15 Aralık tarihlerini kapsayan süredeki yangınlar sonucu 2 milyon 615 bin TL’lik zarar oluştu.

Yangınların 4’ü Lefkoşa, 3’ü Vadili, 2’si Gazimağusa, 1’i Güzelyurt, 1’i ise Çağlayan’da; özel servis olaylarının 14’ü Lefkoşa, 9’u Girne, 4’ü Gazimağusa, 3’ü İskele, 1’i Güzelyurt, 1’i ise Yeşilköy’de meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, akaryakıt sızıntısı, elektrik tesisatının yüklenip alevlenmesi, odun sobasını tutuşturmak için kullanılan benzinin alevlenmesi ve kişi/ler tarafından yakma olarak sıralandı.