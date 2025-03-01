Dipkarpaz’da,16 hür eşeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen polis soruşturmasında şüpheli olarak görülen 4 zanlı 2 gün tutukluluğun ardından yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, olayda kullanılan fişeklerle benzerlik taşıyan kartuş kısmı kesik av tüfeği fişeği tasarrufunda bulunan Durmuş Durmuş ve Umut Durmuş adına kayıtlı tüfeğin namlu kısmı eksik olan Turan Kalın ile adına kayıtlı silahlardan birini polise ibraz edemeyen Evren Dağ’ın tutuklandığını mahkemeye hatırlattı. Polis tutukluluk alınan 2 günlük sürede balistik incelemeye gönderilen raporun henüz çıkmadığını belirtti.

7 ifade daha alındığını ve toplam 30 ifadeye ulaşıldığını kaydeden polis, emare alınan telefonların da incelenmesinin devam ettiğini söyledi. İki ikametgah, bir ağıl daha arandığını dile getiren polis, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Polis, iki tüfeğin kayıp olduğunu, arandığını belirterek zanlı beyanlarında “Tüfekler bozuktur arızalıdır uzun zamandır kullanmadık” şeklinde ifadeler olduğunu söyledi.

“EŞEKLER İKİ AYRI TARİHTE VURULDU”

Avukatın sorusu üzerine polis, otopsi raporunda eşeklerin iki ayrı tarihte vurulduğu tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, yaklaşık 6 tanesinin 26 Şubat’tan önce vurulduğunun geriye kalanların da daha ileri tarihte vurulduğunun belirlendiğini belirtti.

AVUKAT: “SİZİN DERDİNİZ KAMUOYUNA ‘SUÇLULARI YAKALADIK’ DEMEK”

Zanlı 1,2 ve 3’ün avukatı tahkikat memuruna yönelik “ Sizin derdiniz bu insanları hürriyetinden yoksun etmek ve kamuoyuna suçluları yakaladık demek.” şeklinde konuştu.

Polis, öyle bir durumun olmadığını vurguladı. Zanlı Evren Dağ’ın avukatı ise silahlardan birini polise ibraz edemediği için müvekkilinin tutuklandığını bunun da izahını polise yaptığını belirtti. Polisin aradığı kayıp tüfeğe ve data incelemerine Evren Dağ’ın etki edemeyeceğini savundu. Zanlının serbest bırakılmasını talep etti.

Meseleyle bağlantılı olabileceği düşünülen kişilerin araştırılmasının sürdüğünü belirten polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı olduğunu belirtti. Polis, 5 ifade daha alınacağını belirterek 7 gün daha tutukluluk talep etti. Mahkeme duruşmayı 13:30’a erteledi.

Aranın ardından Mahkeme talep edilen süreyi orantısız bulduğunu belirtti, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi. Öte yandan Mahkeme zanlı Durmuş Durmuş’un doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.