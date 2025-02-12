Lefkoşa’da 2022 yılı Temmuz ayında meydana gelen cinsel tecavüz olayıyla ilgili aranan şahıs olan Evrim Karakuş tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.15’de Lefkoşa’da isminin baş harfleri T.M.’nin rızası olmaksızın cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Polis, şikayetin 21 Temmuz 2022 tarihinde yapıldığını ancak zanlının ifadesi alınmadan önce yasal olarak Lokmacı Kara Sınır Kapısından çıkış yaptığının tespit edilip aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının 10 Şubat'ta Metehan Sınır Kapısından ülkeye giriş yaptığı esnada yakalandığını belirtti. Polis, suçun her ne kadar 2022 yılında işlenmiş olsa da zanlının ülkede olmamasından dolayı soruşturmanın ileriye götürülemediğini kaydetti. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının sözlü beyanında suçu kabul etmediğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı ise söz konusu tarihte yaşanan olayla ilgili başka şahısların tutuklandığını hatırlattı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

T.M. iki buçuk yıl önce yaşanan olayla ilgili polise şikayette bulunmuştu. Saldırıya uğradığı evin sahibi dönemin Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, tecavüz zanlısı Evrim Karakaş ve zanlı Selçuk Yılmaz hakkında yakalama kararı verilmişti. Evrim Karakaş güneye kaçarken ona yardım eden Umut Öksüz ve diğer zanlı Selçuk Yılmaz mahkemeye çıkarılarak teminata bağlanmış ve serbest kalmıştı.