İçişleri Bakanlığı, kaymakamlıklardan alınan e-devlet şifrelerinin verilme prosedüründe bazı düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

Buna göre, 18 yaşından küçük çocuklara e-devlet şifresi verilmeyecek. Ebeveynler, kendi e-devlet sistemleri üzerinden çocukları adına işlem yapabilecek. 18 yaşından gün almış veya 18 yaşını doldurmuş kişilerse kimlik kartlarını şahsen ibraz ederek e-devlet şifrelerini temin edebilecek.

Şifre almaya fiziki sebeplerle gelemeyecek durumda olan yatalak, engelli veya yaşlı bireylerin şifresini temsilcileri alacak. Söz konusu temsilciler şifre sahibince yetkilendirildiklerini gösteren ve muhtarla iki aza huzurunda onaylanmış belgeyi ve/veya tasdik memurları tarafından onaylanmış belgeyi, şifre alma işlemi sırasında şifre dağıtım memuruna ibraz edecek.

Ayrıca, Vesayet Yasası (Fasıl 277) tahtında mahkeme kararıyla atanmış vasiler de, ilgili mahkeme kararını ibraz ederek söz konusu kişilerin şifrelerini teslim alabilecek.

Söz konusu belgeler, teslim belgeleriyle birlikte haftalık olarak İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın duyurusunda, e-devlet portalında kişisel bilgi, belge ve raporlar bulunduğuna da işaret edilerek, doğabilecek hukuki sorunların önlenmesi için konunun hassasiyetle ele alınması istendi.

Bakanlığın duyurusunun kaymakamlıkların ilan tahtalarıyla muhtarlıkların görevli olduğu bölgelerde vatandaşların görebileceği şekilde en az iki hafta askıda kalmasına da karar verildi.