ABD, Texas'ta emlak yöneticiliği yapan 26 yaşındaki Kaela, daha önce defalarca giydiği bir iç çamaşırıyla uykuya daldı. Ancak sabah uyandığında çamaşırın vajinasına sürtünerek ip gibi bir kesik oluşturduğunu fark etti.

Başlarda yaranın kendiliğinden iyileşeceğini düşünüp ciddiye almasa da takip eden birkaç günde şiddetli yanma hissetti; ateş de beraberinde geldi... Kesiğin üzerinde bir şişlik oluşunca bacaklarını kapatamaz hale geldi ve doktor yönlendirmesiyle antibiyotik tedavisine başladı.

İki gün boyunca antibiyotik kullanmasına rağmen durumu kötüleşmeye devam eden Kaela, yeniden hastaneye gitti. Yaşadığı acıyı ise "Oturamıyor, ayakta duramıyor hatta yatamıyordum bile. Tek yapabildiğim hastaneye sağ tarafımdaki ağrı nedeniyle sol tarafıma yatmış şekilde gitmekti" sözleriyle anlattı.

Hastanede yapılan ultrason sonucunda Kaela'nın 4.8 cm büyüklüğünde Bartholin kisti geliştirdiği ve enfeksiyon kaptığı tespit edildi. Doktorlar, müdahale edilmediği takdirde sepsise girebileceğini söyledi. Kaela'ya farklı antibiyotikler verildi ve kistin kendiliğinden patlaması umuldu. Ancak süreç oldukça acı vericiydi, verilen morfine rağmen acıdan çığlık atmaya devam ediyordu...

Hastanede üçüncü günün sabahında ayağa kalktığında bacaklarından aşağı büyük miktarda sıvı aktığını hissetti; kist patlamıştı. Kaela o an büyük bir rahatlama hissetti ve nihayet normal bir şekilde oturup yatabildi. Hastanede iki gün daha kaldıktan sonra enfeksiyonun geçtiği tespit edildi ve taburcu edildi ancak sıkıntılar daha bitmemişti...

İç çamaşırının oluşturduğu küçük kesikten aylar sonra acil servise yaptığı sayısız ziyaretin ardından nihayet Kaela'ya mantar enfeksiyonu teşhisi kondu. Doktorun reçete ettiği antifungal ilaçları kullandıktan sonra "Bir hafta içinde kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım" diyen Kaela, bu sürecin ne kadar ağır olduğunu ancak iyileştiğinde anladığını söyledi. Takip eden birkaç ay içinde yara tamamen iyileşti ve enfeksiyon tamamen geçti.

Yaşadığı deneyimi paylaşan Kaela, "Bu kadar basit bir şeyin bana dokuz ay boyunca acı çektirmesi gerçekten çılgınca ve komik" diyerek başına gelenlerle dalga geçmeye başladı. Ancak bu olaydan büyük bir ders çıkaran Kaela, artık iç çamaşırıyla uyumadığını ve bücudunun nefes almasına izin verdiğini belirtiyor...