Uzun yıllardır İstanbul‘da yaşayan eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün‘ün pilot oğlu Salih Özgürgün, trafik suçu nedeniyle dün akşam Havalimanı‘nda tutuklandı.

Salih Özgürgün‘ün, alkollü şekilde araç sürerken polise yakalandığı ancak aracını görev başındaki polislerin üzerine sürerek olay yerinden kaçtığı ve bu yüzden arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Salih Özgürgün geçtiğimiz Cumartesi sabaha karşı Girne‘de aracıyla ilerlerken polis ekiplerince durduruldu. Pilot olan Özgürgün’ün alkollü olduğu anlaşıldı. Özgürgün polislerden kaçmak istedi ve aracını görev yapan polislerin üzerine sürdü. Polis hemen Özgürgün’ün peşine düştü ve kimliğini tespit etti, Mahkemeden tutuklama kararı talep edildi. İstenilen tutuklama kararı alınınca sınır kapılarına bilgi verildi ve Özgürgün dün gece uçuş yapmak üzere gittiği KKTC Havalimanı’nda polis ekiplerince tutuklandı.