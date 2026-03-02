İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kapattı.
İran'ın "uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan" bir petrol tankerini vurduğu bildirildi.
Tankerin vurulduktan sonra alevler içinde ve batmak üzere görüldüğü görüntüleri yayınlandı.
Umman kıyılarının hemen açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçerken saldırıya uğrayan Palau bayraklı Skylight petrol tankeri alev aldı. Tankerdeki 20 mürettebat üyesinin tamamı tahliye edildi, 4 kişi yaralandı.
İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu. Bunun üzerine gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan U dönüşü yaptığı görülmüştü.