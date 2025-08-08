“Hükümet kafasını deve kuşu gibi kuma gömmeyip El-Sen yetkililerinin uyarılarını dikkate alsaydı bu yaşanmazdı” iddiasından bulunan Serdaroğlu, "Patlayan trafo değil, hükümetin enerji politikasıdır." dedi.

Serdaroğlu, “trafo patladı” bahanesiyle ülkenin karşısına çıkılamayacağını savunarak, Güzelyurt Trafo Merkezi’nde yaşanan patlama nedeniyle ülkenin karanlığa gömülmesinin, enerji alanındaki yapısal sorunları bir kez daha gözler önüne serdiğini ileri sürdü. Serdaroğlu, “Bu olayın basit bir teknik arıza olarak geçiştirilemeyeceği, asıl sorunun yıllardır ihmal edilen enerji politikaları olduğu ortadadır.” ifadelerini kullandı.

Enerji politikalarını eleştiren Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“2025 yılında yaşadığımız bu çağdışı manzarayı kabul etmiyoruz. Halkımız bu gerçeği artık görmelidir. Santrali durumu El-Sen tarafından defalarca dile getirildi. Sokaktaki vatandaş artık bu halkın dostunun El-Sen olduğunu görmelidir. Hükümetin tek derdi ‘vatandaşın cebinden parayı nasıl alırız olmuştur. Yandaşların cebini doldurmak tek hedefleri oldu. Bu anlayışla enerji politikası buraya kadar giderdi. Patlayan trafo değil, hükümetin enerji politikasıdır. Halkımız tepki gösterilecek yerin El-Sen değil hükümet olduğunu artık anlamalıdır. Enerji başta olmak üzere bu ülkede yaladığımız sorunların kaynağı yönetselidir.”

El-Sen’in, ülkenin enerji güvenliği konusunda gerçek anlamda halkın dostu olduğunu söyleyen Serdaroğlu, tepkilerin sendikaya değil, hükümetin ihmalkâr tutumuna yönelmesi gerektiğini kaydetti.

Serdaroğlu, “Enerji başta olmak üzere ülkede yaşanan sorunların temelinde kötü yönetim, plansızlık ve çıkar ilişkileri yatıyor” ifadelerini kullandı.