Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yoğun katılımla gerçekleştirilen Dikmen Halk Buluşmasında konuştu ve “Hiç kimse bu halka çözümü istemeyen taraf muamelesi yapamayacak” dedi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Bu memlekette var olduğumuzu göstermek zorundayız” ifadelerini kullandı. Rum Lider Nikos Hristodulidis’e çağrıda bulunan Tufan Erhürman, “Hristodulidis hazır olsun, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi masada olacak” dedi.

Erhürman, “Devlet dediğiniz şey her şeyden önce ciddiyet ister. Söylediğiniz sözün arkasında durmayı ister. Hele de Cumhurbaşkanlığı makamındaysanız ciddi olmanız gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde verilmeyen bir vaat veriyorum: Ciddiyete sahip bir Cumhurbaşkanlığı vaat ediyorum. Bunu vaat etmek zorunda kalıyorum; maalesef işler bu noktaya geldi” dedi.