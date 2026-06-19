Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Brüksel ziyareti çerçevesinde Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’le gerçekleştirdiği görüşmelerde Kıbrıs sorununu da ele aldı.

Fileleftheros gazetesi: “Hristodulidis, Costa ve Von der Leyen’den Ortak Adım – AB’den Temsilcili Adım - AB Kıbrıs Sorununun Her Aşamasına Müdahil Olmak İstiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in yaptığı görüşmelere ilişkin elde edilen bilgileri ve Hristodulidis’in açıklamalarını yansıttı.

Gazete, Hristodulidis ve Costa’nın dün gerçekleştirdikleri görüşmede AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına ilişkin yeni girişim ve AB-Türkiye ilişkileri konusunda hemfikir olduklarını, Hristodulidis’in görüşmede, Türkiye’nin AB sürecinin Kıbrıs sorununda atacağı adımlara bağlı olduğu mesajını verdiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunundaki girişiminin dünkü Hristodulidis-Costa görüşmesindeki ana konulardan birini oluşturduğunu, Costa’nın görüşmede Hristodulidis’e, BM Genel Sekreteriyle iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini verdiğini belirten gazete, Costa’nın ayrıca, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabaların her aşamasına müdahil olma arzusunu vurguladığını yazdı.

Haberde, Hristodulidis ve Costa’nın; Türkiye’nin AB katılım sürecinin Kıbrıs sorununda yaşanacak ilerlemeyle doğrudan ilişkili olduğu konusunda da uzlaştıkları ifade edildi.

- Hristodulidis: “Costa’yla 3 ana başlığı ele aldık”

Öte yandan Hristodulidis ise Costa’yla görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmede Kıbrıs sorunu, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı ve Güney Kıbrıs’ın “Schengen” bölgesine katılımı konularını ele aldıklarını ifade etti.

Costa’nın, BM Genel Sekreteriyle gerçekleştirdiği iki telefon görüşmesi ve bu görüşmelerde Genel Sekretere; AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemenin Türkiye’nin AB yükümlülükleri ve Kıbrıs’tan ileri gelen yükümlülüklerini yerine getirme şartına bağlı olduğunu söylediği bilgisini kendisine verdiğini öne süren Hristodulidis, “AB’nin AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme görmeyi istediğini, bunun ise Türkiye’nin, Kıbrıs sorunundan başlayarak atacağı adımlara bağlı olduğunu” savundu.

Hristoduldis, AB ile BM arasındaki bu diyalogun, müzakerelerin yeniden başladığının ilan edileceği genişletilmiş konferansa gidebilmek adına devam edeceğini belirterek, Costa’nın Guterres’le sürekli temas halinde olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Haziran ayı sonunda Brüksel’e giderek temaslarda bulunmasının beklendiğini söyleyen Hristodulidis; “Avrupa Birliği buradadır, Kıbrıs sorununun çözümünde etkin rol üstlenmeye hazırdır” şeklinde konuştu.

Costa’yla görüşmesinde gündeme gelen bir diğer konu olan, Güney Kıbrıs’ın “Schengen” bölgesine dahil olması konusuna da değinen Hristodulidis, “Gerekli tüm hazırlıkları yaptık ve ülkemizin tam olarak Schengen bölgesi olması konusunda siyasi kararın çok yakında alınmasını bekliyoruz” dedi.

Hristodulidis, Costa’yla ele aldıkları son konunun ise Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı konusu olduğunu ve Costa’nın dönem başkanlığını başarıyla tamamlamış olmalarından ötürü kendisini tebrik ettiğini ifade etti.

- Hristodulidis AB’nin Kıbrıs özel temsilcisi atayacağını iddia ediyor

Gazete haberinde ayrıca, Hristodulidis’in AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, AB’nin yeni bir temsilci atayacağını duyurmasını beklediğini söylediğini aktardı.

Gazete, Hristodulidis’in Von der Leyen’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada başka herhangi bir unsura yer vermezken, Hristodulidis’in açıklaması “Alphanews” ve diğer internet haber sitelerinde geniş yer buldu.

“Alphanews” sitesinin haberine göre Hristodulidis, Brüksel’de gazetecilerin yönelttiği bir soruya karşılık “AB Komisyonu tarafından yeni bir atama yapılacak” yanıtını verdi.

Hristodulidis, Von der Leyen’le görüşmesinde, “Daha önceki görüşmelerin de devamı olarak bazı isimleri ele aldıklarını ve Von der Leyen’in gerekli bazı iç prosedürleri yerine getirmesinin ardından ismi açıklayacağını” söyledi.