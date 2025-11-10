Siyaset Bilimci Bilge Azgın, Norveç’in Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın sadece diplomatik bir jest değil, aynı zamanda uluslararası çıkar ilişkilerinin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Azgın'ın açıklaması şöyle:

Norveç, Güney Kıbrıs’a neden silah ambargosu uygulamıştı?

Norveç Kıbrıs’a Silah Ambargosunu savaş halinde olan, savaş tehdidi altında bulunan ya da iç karışıklık yaşayan ülkelere silah ihracatı yapılmamasını öngören genel bir politika çerçevesinde uygulamıştı. Sene 1959!

Ee şu an Christodoulides bütün Kıbrıs’ı huzur evine, Doğu Akdenizi’de barış gölüne mi çevirdi???

Peki neden şimdi Norveç Güney Kıbrıs’a olan silah ambargosunu kaldırıyor?

AB üyesi olmayan Norveç, özellikle dönem başkanlığını yürüten ülke tarafından düzenlenen zirvelere katılım yoluyla, AB ile açık iletişim kanallarını sürdürmeye çalışıyor.

Norveç’in bu adımının, yaklaşmakta olan Kıbrıs’ın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı ile bağlantılı olduğunu belirtiliyor.

Karşılıklı devlet çıkarlarının ortasında bebek yüzlü Espen Barth Eide!

Bir zamanlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide (2014-2017) görevi gereği kendisini Kıbrıs’ta Çözüme ve Barışa adamıştı.

Anastasiadis ile Christodoulides’in Crans Montana sürecini nasıl çökerttiğine bizzat tanık olmuştu.

Eide şimdilerde Norveç Dış İşleri Bakanı! Norveç Devleti’nin yüksek çıkarlarını yerine getirmekle mükellef.

Christodoulides’e bu müjdeyi bizzat kendisi vermiş.

Kıbrıs Milli Muhafız Ordusu uzun zamandır Norveç’in askeri gözlemleme teknolojisine sahip olmayı istiyordu.

Hayırlısı olsun deyelim…

Bir başarı nesnesi olarak Eıde!

Eide’nin BM Özel Danışmanlığı’ndan bugüne kadar olan süreçte iş kariyeri gayet iyi gidiyor!

Umarım daha da başarılı olur…"

