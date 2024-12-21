Almanya'nın Frankfurt kentinde bir mezar alanında 2018'de yapılan bir kazıda; bir erkek iskeletinin elinde bulunan muskada oldukça ince bir gümüş folyo yer alıyordu. O tarihten bu yana okunamayan bu yazıt, Leibniz Arkeoloji Merkezi (LEIZA) uzmanlarının bilgisayarlı tomografi (BT) teknolojisini kullanarak yaptığı çalışmalarla deşifre edildi. Latin dilinde yazılan 18 satırlık yazıtta, İsa Mesih "Tanrı'nın Oğlu" olarak ilan ediliyor.

Yazıtta şu ifadeler yer alıyor:

"Aziz Titus adına. Kutsal, kutsal, kutsal! İsa Mesih, Tanrı'nın Oğlu adına! Dünyanın Rabbi tüm saldırılara karşı direniyor. Tanrı esenlik yolu açar. Bu kurtuluş aracı, kendini Rab İsa Mesih'in iradesine teslim eden kişiyi korusun. Çünkü İsa Mesih'in önünde her diz, çöker: göklerde, yer yüzünde ve yer altında olanlar ve her dil İsa Mesih'i itiraf eder."

HRİSTİYANLIK TARİHİ GERİYE ÇEKİLECEK

Yaklaşık 8 yıl sonra değerlendirmesi yapılabilen bulgulara ilişkin konuşan Frankfurt Belediye Başkanı Mike Josef, şöyle konuştu: "Frankfurt'ta ve çok daha ötesinde Hristiyanlık tarihini 50 ila 100 yıl geriye götürecek bir bulgu. Alpler'in kuzeyindeki ilk Hristiyan buluntusunun şehrimizden çıkması bizim için büyük bir gurur."

Uzmanlara göre bu yazıt; Pagan veya Yahudi unsurlardan arınmış; tamamen Hristiyan bir içerik taşıyor. Goethe Üniversitesi'nden arkeolog Profesör Markus Scholz ise, "Bu tür yazıtlar genellikle Yunanca veya İbranice olurdu. Latince olması bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı.

"BİLİM DÜNYASI BU KEŞİFLE UZUN YILLAR MEŞGUL OLACAK"

Bilim insanları, mezarda bulunan kişinin erken dönem Hristiyanlardan biri olduğu fikri üzerinde neredeyse hemfikir. Mezarda ayrıca bir tütsü kabı ve pişmiş topraktan bir sürahi de bulundu. Araştırmacılar, bu kişinin boynunda taşıdığı muskanın ölümden sonraki yaşam için koruma amacıyla kullanıldığını düşünüyor.

Frankfurt Kültür ve Bilim Başkanı Ina Hartwig ise keşfin önemine dikkat çekerek, "Bu olağanüstü bulgu; arkeolojiyi, din bilimlerini ve antropolojiyi derinden etkileyecek. Bilim dünyası bu keşifle uzun yıllar meşgul olacak" dedi.