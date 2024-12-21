Amsterdam’dan Mexico City’ye gitmekte olan KLM Hollanda Kraliyet Havayolları’na ait bir Boeing 787 uçağında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Uçağın kargo bölümünde taşınan 100 canlı domuz, uçuş sırasında kokpitteki havayı etkileyince pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı.

Instagram’da paylaşılan bir videoda, pilotun hava trafik kontrolüne yaptığı açıklama dikkat çekti: "Muhtemelen domuzlardan kaynaklanan yoğun bir kargo kokusu var. Bu durum kokpitteki oksijen ortamını etkiliyor. Bu yüzden Bermuda’ya yönelmek zorundayım."

Bu açıklamanın ardından uçak, Bermuda üzerindeki hava sahasında izin alabilmek için bir süre tur attı ve ardından L.F. Wade Uluslararası Havaalanı’na güvenli bir iniş yaptı. İnişin hemen ardından, kargo bölümündeki 100 domuz güvenli bir tesise nakledildi. Domuzların, Bermuda hükümetine bağlı bir veterinerin gözetiminde olduğu bildirildi.

UÇAK 24 SAATLİK RÖTARLA İNİŞ YAPTI

Ancak bu olay sadece domuzlarla sınırlı kalmadı; uçuş mürettebatı yasal çalışma saatlerini doldurduğu için yolcular ve ekip bir gece Bermuda'da otelde konaklamak zorunda kaldı. 24 saatlik gecikmenin ardından uçak cumartesi akşamı tekrar havalandı ve pazar sabahı Mexico City’ye vardı. Yolcular, beklenmedik bir macera ve "domuz krizi" ile biten bu yolculuğu uzun süre unutmayacak gibi görünüyor.