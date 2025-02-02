Hollanda Eredivisie'de Robin van Persie'nin çalıştırdığı Heerenveen ile Fortuna Sittard arasında oynanan maç, büyük bir skandala sahne oldu. Fortuna Sittard'ın 12 oyuncuyla sahada kalması, maçın gidişatını değiştirdi ve Van Persie'nin isyanına neden oldu.

Fortuna Sittard, maçın 88. dakikasında Ryan Fosso ve Jasper Dahlhaus'un yerine Owen Johnson ve Darijo Grujcic'i oyuna sokmak istedi. Ancak, Edouard Michut'un saha kenarına gelip kulübeye yürümesi herkesin kafasını karıştırdı. Michut, oyundan çıkmadı ve hocasından talimat alarak sahaya geri döndü.

12 OYUNCUYLA HÜCUM!

Oyuna giren Johnson ve Grujcic ile birlikte Fortuna Sittard, sahada 12 oyuncuyla kaldı. Sadece Ryan Fosso'nun oyundan alınmasıyla yaşanan bu skandal, Heerenveen'in savunmasına hücum edilmesine neden oldu. Robin van Persie'nin durumu fark etmesi üzerine hakem oyunu durdurdu ve Jasper Dahlhaus da oyundan çıkarıldı.