Galatasaray, Alvaro Morata transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası hücuma da bir takviye yapmaya karar vermişti.

Galatasaray yönetimi bu doğrultuda İtalya Serie A devi Milan'da forma giyen 32 yaşındaki İspanyol santrfor Alvaro Morata'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Morata transferi için resmi imzalar atıldı. İspanyol futbolcunun İstanbul'a gelişi yoğun sis nedeniyle bir gün ertelendi. Morata, dün İstanbul'a geldi.

Milan ile bu sezon 25 maça çıkan 32 yaşındaki Morata, 6 gol kaydederken, 2 de asist yaptı.

Alvaro Morata'nın Galatasaray'da 77 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.