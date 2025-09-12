Alithia gazetesi “Holguin Kıbrıs’a Geldi” başlıklı haberinde Holguin’in bugün saat 12.00'de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 15 Eylül Pazartesi günü ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşeceğini yazdı.

Gazeteye göre BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephan Dujarric New York’ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada Holguin’in adada kalacağı sürede iki liderin temsilcileri yanında çeşitli temaslarda bulunmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde Hristodulidis’in geçen günlerde "Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesini sağlayacak fikirler hazırladığı" yönündeki açıklamasına da yer verildi.

Fileleftheros gazetesi ise “Somut Fikirlerle… Başkan Hristodulidis Holguin’e İlerlemek İçin Yollar Önerecek” başlıklı haberinde Hristodulidis’in bugün öğlen yapacakları görüşmede Holguin’e Kıbrıs sorunundaki sürecin ileriye gitmesine yardımcı olacak fikirler sunacağını yazdı.

Holguin’in görüşme için başkanlık sarayına gideceğini ve New York’taki üçlü görüşme öncesinde adadaki son temas turunu başlatacağını kaydeden gazete, Hristodulidis’in niyetinin Holguin’le yapacağı görüşme aracılığıyla BM Genel Sekreterine, üçlü görüşme ışığında mesajlar göndermek olduğunu belirtti.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak New York’taki üçlü görüşmenin 27 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesinin beklendiğini, ancak bu tarihin BM tarafından henüz resmileştirilmediğini kaydetti.

-Hristodulidis: "Holguin’in Kıbrıs ziyareti Kıbrıs sorunu açısından önemli bir gelişme"



Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise dün Larnaka’ya bağlı Aradip’teki güneş parkının açılışına gelişinde gazetecilere açıklamada bulunan Hristodulidis, Holguin’in Kıbrıs ziyaretini Kıbrıs sorunu açısından oldukça önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Bugün başkanlık sarayında gerçekleştirilecek görüşmenin New York’taki temaslar ışığında gerekli bir ön hazırlık olduğunu dile getiren Hristodulidis, olumlu sonuçlar çıkmasına ilişkin beklentisini de ifade etti.

Holguin’in şahsi bir mesele yüzünden önceki ziyaretini ertelemesine rağmen Kıbrıs’ta bulunmasının, BM Genel Sekreterinin gelişmeler ortaya çıkmasına dair güçlü isteği ve siyasi taahhüdünü gösterdiğini savunan Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak bir sürece hazır olduklarını da dile getirdi.

Politis ise “Yeni Kıbrıs Türk Liderini Beklerken Sonuçsuz İstişareler” başlıklı haberinde Holguin’in adada yapacağı temasların BM’nin, 19 Ekim’de KKTC’de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu beklenirken Kıbrıs sorunundaki herhangi bir süreci kontrol altında tutma çabasından ibaret olduğu yorumunda bulundu.