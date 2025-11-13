Hırvatistan’da bakımdan dönen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı düştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, enkaza ulaşıldığını ve pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Bakım faaliyetleri kapsamında Zagreb'e giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı Senj şehri yakınlarında düştü. Kazada uçakta görevli pilot şehit oldu..

Konuya ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapıldı.

Buna göre, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 adet Air Traktor tipi yangın söndürme uçağı, 12 Kasım'da Çarşamba günü bakım faaliyetleri sebebiyle Çanakkale'den Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e hareket etti.

2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle Zagreb'e ulaşamayınca Hırvatistan'ın Rejika Havaalanına iniş yaptı.

Geceyi burada geçiren uçaklar Türkiye saati ile 17:38'de yeniden Zagreb'e ulaşmak üzere Rejika Havaalanından kalkış yaptı.

Ancak iki uçak zorlu hava koşulları nedeniyle Rejika Havaalanı'na geri dönüş yapma kararı aldı.

Uçaklardan biri havaalanına geri dönerken, diğer uçakla Türkiye saati ile 18.25'te irtibat kesildi.

Bunun üzerine görevli pilot ve uçağa ulaşılması için Hırvatistan makamları tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahada yapılan taramalar sonucu uçağın enkazına ulaşıldı, ancak uçakta görevli pilotun şehit olduğu tespit edildi.

BAKAN YUMAKLI: PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU

Acı haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan duyurdu.

Yumaklı paylaşımında, "Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır.

Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.