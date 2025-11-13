Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara’da yaptığı ilk yurtdışı resmi temasa ilişkin “Bu ilk görüşme, istişarelerin yoğun bir şekilde devam etmesi yönünde hemfikiriz.” dedi.

Erhürman, Türkiye ile hassasiyetler noktasında büyük ölçüde aynı noktada olduklarını kaydederek, “siyasi eşitlik” vurgusu yaptı.

Gelecek hafta içerisinde Rum Lider Nikos Hristodulidis’le de görüşmeyi planladığını kaydeden Erhürman, önyargılı davranılmaması gerektiğini belirterek, sürecin kendi dinamiğini yaratacağını ifade etti.

Ankara’ya yaptığı ilk resmi ziyaretinin ardından adaya dönen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yaptı.

“5+1’e önem veriyoruz ancak öncesinde Lefkoşa’da birtakım sonuçlara ulaşılmalı”

Erhürman, burada yaptığı açıklamada, Ankara temasları hakkında bilgi vererek, gün içerisinde Anıtkabir’i ziyaret ettiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüştüğünü; son olarak da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yaptığını hatırlattı.

Görüşmelerin ana konusunun Kıbrıs meselesinde son gelişmeler olduğunu kaydeden Erhürman, bugünkü görüşmelerin bir başlangıç olduğunu, istişarelerin yoğun bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

Erhürman, gelecek haftanın ikinci yarısında Rum Lider Nikos Hristodulidis’le de görüşmeyi planladığını belirtti.

Bunun yanında Birleşmiş Milletler Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile 5 Aralık’ta bir görüşme olacağını hatırlatan Erhürman, daha önceden duyurulmuş 5+1 gayrı resmi Kıbrıs görüşmesine ilişkin de Ankara’da değerlendirme yapma şansı bulduklarını kaydetti. Erhürman, 5+1 formatındaki görüşmeye önem verdiklerini ancak öncesinde Lefkoşa’da birtakım sonuçlara ulaşılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Erhürman, yoğun bir şekilde dış temaslarına başlayacaklarını ifade etti.

“Kıbrıs Türk halkının yokmuş gibi davranılması noktasında ortak rahatsızlığımız var”

Ankara’daki görüşmeleri değerlendiren ve iki devlet arasında “hassasiyetler” konusunda büyük ölçüde bir yakınlık olduğunu dile getiren Erhürman, “Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarının bir şekilde ihlal edilmesi, Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davranılması noktasında elbette ortak rahatsızlığımız var” dedi.