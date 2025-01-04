Lefkoşa'da meydana gelen "bina açma, sirkat ve mülke tecavüz" suçlarından tutuklanan Türkmenistan uyruklu Azim Atayev tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 3 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa Gelibolu Sokakta faaliyet gösteren Rakı Müren isimli iş yerine, tespit edilemeyen bir yerden sahibinin rızası olmazısın giriş yapıp mülküne tecavüz ettikten sonra, içeride bulunan Orionpos marka yazar kasa, 3 adet Redmi marka cep telefonu, 3 adet 18 yıllık Chivas Regal marka 70cl viski, 1 adet Black Label marka 70cl viski, 1 adet Red Label marka 70cl viski, 1 adet Greenall marka 70cl cin, 1 adet 18 yıllık Johnnie Walker marka 70cl viski ve beyaz ev şeklinde içerisinde 9 bin 260 TL bulunan tips kutusunu sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının

Polis, zanlının 12 Aralık 2024 tarihinde ise Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren "Kemja" isimli cafenin Batı'ya bakan alüminyum cam penceresini hasar yapmaksın açıp müşterilerin oturma yerine giriş yaptıktan sonra yine işletmenin Batıya bakan elektronik kapısının menteşelerini hasar vermeksin açıp iş yerine giriş yaptığını, akabinde iş yeri içerisinde bulunan bir adet 7 TL değerindeki plastik Nescafe bardağını ve satışta bulunan 2 bin TL değerindeki el yapımı 7 adet kolye ve 7 adet bilekliği sirkat edip aynı yerden çıkış yaptığını söyledi.

Polis, Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin meydana gelen hırsızlık vakalarını aydınlatmak için başlattığı soruşturma kapsamında çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde zanlının evinde yapılan aramada kafeden çaldığı bilekliklerden bazılarının bulunduğunu söyledi. Polis, ayrıca yapılan inceleme sonucu kafeden alınan parmak izleriyle zanlının parmak izlerinin örtüştüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının muhaceret kontrolünde ise 29 Aralık 2023 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü tespit ettiklerini kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.