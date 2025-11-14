Politis gazetesi Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği ülkeleri arasında erken okulu terk etme açısından yükselişe sahip olduğunu yazdı.

Gazete Avrupa Komisyonunun, “Eğitim ve Öğretim Monitörü 2024” verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta 18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 11.3’ünün eğitimi erken bıraktığını belirtti.

Haravgi gazetesine göre ilgili raporda Güney Kıbrıs için “yüksek öğretimde ilerleme, okul öncesi eğitime katılımda istikrarlı artış eğilimi, ancak aynı zamanda endişe verici verilerle ilgili çeşitli sıkıntılar” kaydedildi.