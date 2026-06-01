Gazimağusa bölgesinin büyük köylerinden Mormenekşe köyü peş peşe gelen acı haberlerle sarsılmaya devam ediyor.

Kısa süre önce hayatını kaybeden ve toprağa verilen Mehmet Haksever'in acısı tazeliğini korurken, dün akşam köyün sevilen isimlerinden 46 yaşındaki Nazlı Koçero da aniden yaşamını yitirdi.

Nazlı Koçero'nun vefatı, başta ailesi olmak üzere yakınlarını, dostlarını ve tüm köy halkını derin bir üzüntüye boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Mormenekşe'de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Mormenekşe Mezarlığına defnedilecek.