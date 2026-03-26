Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Mehmetçik sevilen genç bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nin sevilen isimlerinden Hasan Onbaşı, dün akşam saatlerinde evinde aniden rahatsızlandı.

İlk olarak ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Onbaşı, burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağırlaşınca Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildi.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Henüz 41 yaşında hayatını kaybeden Hasan Onbaşı’nın ani ölümü, başta ailesi olmak üzere yakın çevresi ve adliye camiasında büyük üzüntü yarattı.

Merhumun cenazesi bugün Mehmetçik Köy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığına defnedildi.