KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2025-2026 Hentbol Sezonu Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri tamamlandı.

15 Eylül 2025 tarihinde KKTC Hentbol Federasyonu Lokalinde gerçekleşen gelişim semineri iki oturumda gerçekleşti. İlk oturumda Sahada Zihin Yönetimi: Hentbol Antrenörleri için Spor Psikolojisi Yaklaşımları konusu ile KTFF Eğitim Üst Kurul Üyesi

Kıbrıs Aydın Üniversitesi Öğretim görevlisi Uzman Psikolog Cansın İskender Ünalmış ikinci oturumda ise Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül ‘Hentbol da Atletik Performans Antrenmanının Önemi’ (Dikkat edilecek hususlar ve antrenman sıralaması) konuları ile hentbol antrenörleri çok faydalı bilgiler aktardı.