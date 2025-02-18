Uzun yıllardır sektörün içinde aktif rol oynayan ve üreticilerin sorunlarına çözüm arayan Naimoğulları’nın, tüm bölgelerinden güçlü destek aldığı öne sürülüyor. Seçim süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Naimoğulları’nın karşısına bir rakip çıkıp çıkmayacağı da netlik kazanmış değil.

Hayvan üreticileri ve yetiştiricileri, sektörün geleceğini şekillendirecek bu seçimde önemli kararlar alacağı söylentiler arasında.