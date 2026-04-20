Çatalköy Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenen Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen “Hayır Hayır Hayır” adlı çocuk oyunu bugün Esentepe Kültür Sarayı’nda minik izleyicilerle buluştu.

Esentepe İlkokulu öğrencileri için sahnelenen oyun, çocuklara kişisel alanlarını tanıma, istemedikleri durumlarda “hayır” diyebilme ve yabancı kişiler karşısında dikkatli davranarak olası manipülasyonlara karşı kendilerini koruma konularında önemli mesajlar verdi.

Eğitici içeriği ve etkileyici sahne performansıyla büyük beğeni toplayan oyun, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Gösterim sonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ekibine sergiledikleri performanstan dolayı teşekkür edilerek çiçek ve plaket takdim edildi.

Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen bu tür oyunların, çocukların hem sanatsal gelişimine hem de sosyal farkındalıklarına önemli katkılar sağlamaya devam edeceği belirtildi.