Gazimağusa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yeniboğaziçi sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yeniboğaziçi sakinlerinden Güryeller ailesinin sevilen, sayılan siması Necip Güryeller dün vefat etti.

Tutulduğu amansız hastalık nedeniyle Türkiye’de tedavi görmekte olan Güryeller’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi, yarın (18 Ağustos Salı) Yeniboğaziçi Camisi’nde kılınacak ikindi namazından sonra Yeniboğaziçi mezarlığında defnedilecek.