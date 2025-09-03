Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Karaoğlanoğlu sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Karaoğlanoğlu sakinlerinden Akarpınar ailesinin sevilen siması Zulfiya Akarpınar bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Bir süreden beridir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Akarpınar’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedildi.