Hayat pahalılığı düzenlemesi komiteye geri çekildi

UBP-DP-YDP Hükümeti, son dönemde kitlesel eylemler ve genel grevlere neden olan hayat pahalılığı (HP) düzenlemesi konusunda geri adım attı. Hükümet temsilcileri, gerçekleştirdikleri grup toplantısının ardından, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen HP yasa tasarısının alt komiteye çekilmesine karar verdi.

Hayat pahalılığına ilişkin düzenleme, Ulusal Birlik Partisi (UBP) genişletilmiş grup toplantısında ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi’nde saat 10.30 sıralarında başlayan toplantıya, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel başkanlık ederken, toplantıya hükümet ortakları; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da katıldı. UBP genişletilmiş grup toplantısında, tasarının komiteye geri çekilmesine karar verildi.

Alınan karar sonrasında hükümet yetkilileri ile sendikalar arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, hükümetin aldığı karar sendika temsilcilerine iletildi.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında dün saat 14.00’te toplandı. Meclis Genel Kurulu'nda, hayat pahalılığını düzenleyen 11 yasa tasarısı oybirliğiyle komiteye geri çekildi.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası da oyçokluğuyla kabul edildi.

Hayat Pahalılığı düzenlenmesi Meclis Komitesi'ne geri çekilmesi kararından sonra açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, “Bu bir geri adım değil, tam tersine toplumsal huzuru güçlendiren bir adım olarak değerlendirilmelidir” dedi.

Üstel, hayat pahalılığı ile ilgili yasal düzenlemenin yeniden değerlendirilmek üzere komiteye çekildiğini açıklayarak, sürecin uzlaşı içinde yürütüleceğini vurguladı. Üstel, hedeflerinin hem ekonomik istikrarı korumak hem de halkın refahını sürdürülebilir kılmak olduğunu ifade etti.

Üstel, yazılı açıklamasında, daha önce komitede görüşülen düzenlemeden farklılıklar olduğu için mevcut düzenlemenin komiteye çekilmesi ve yeniden tüm ilgili paydaşlarla değerlendirilmesi ihtiyacının hasıl olduğunu kaydetti.

Üstel, “sendikalarla yürütülen bu süreçte ortaya konan iradenin; bir geri adım değil, tam tersine toplumsal huzuru güçlendiren, gerilimi düşüren ve ortak aklı öne çıkaran ileri bir adım olarak değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Üstel, hükümete geldikleri günden bugüne kadar yaptıklarının halkın mutluluğu ve refahı için olduğunu ve dünyada yaşanan krizlerden etkilenmemek adında tedbir aldıklarını belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana temel yaklaşımlarının net olduğunu belirten Üstel, halkın alım gücünü korumak, yaşam standartlarını yükseltmek ve hiçbir kesimi mağdur etmemek adına önemli adımlar attıklarını belirtti.

Bu kapsamda çalışanların alım gücünün düşmemesi için tarihte ilk sayılabilecek bir uygulamayla yılda üç kez hayat pahalılığı ödemesi yapıldığını hatırlatan Üstel, bu süreçte hem vatandaşın korunmasının hem de kamu maliyesinin dengede tutulmasının esas alındığını kaydetti.

Üstel, ayrıca asgari ücretli çalışanları da hayat pahalılığı karşısında ezdirmediklerini vurguladı.

Başbakan Üstel, 2025’in sonlarından itibaren küresel ekonomik gelişmelerin etkisinin daha belirgin hale geldiğine dikkat çekerek, özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların enerji ve akaryakıt fiyatları üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti.

Hükümetin yaklaşık bir buçuk yıl boyunca akaryakıt fiyatlarına zam yapmayarak önemli bir fedakarlık ortaya koyduğunu ifade eden Üstel, bu süreçte vergi ve kamu gelirlerinden feragat edilerek piyasanın dengede tutulduğunu ancak gelinen noktada bu yükün sürdürülebilirliğinin zorlandığını kaydetti.

Ekonomik dengelerin korunması amacıyla bazı yasal düzenlemelerle tasarruf tedbirlerinin alınmasının kaçınılmaz hale geldiğini dile getiren Üstel, Maliye Bakanlığı koordinasyonunda; Ekonomi, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının katkılarıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ve ilgili düzenlemenin bu çerçevede gündeme getirildiğini belirtti.

Süreçte, gelen görüş ve önerilerin alınması adına yeni bir değerlendirme yapıldığını belirten Üstel, bu kapsamda hükümetin, düzenlemeyi yeniden komiteye çekme kararı aldığını dile getirdi.

Üstel, “Ortak aklı esas alarak, uzlaşı kültürü içinde hareket edeceğiz. Komite sürecinde tüm taraflarla birlikte detaylı değerlendirme yaparak yeniden bir uzlaşı zemini oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, hükümetin bir yandan mali disiplini korurken diğer yandan gelir artırıcı adımlar üzerinde çalıştığını vurgulayarak, kriz yönetimi çerçevesinde kararlı bir politika izlediklerini anlattı.

Ulusal Birlik Partisi ve koalisyon ortaklarıyla birlikte sürecin istişare içinde yürütüleceğini ifade eden Üstel, amaçlarının ülkenin ekonomik istikrarını güçlendirmek ve gelecek nesillere daha sağlam bir yapı bırakmak olduğunu sözlerine ekledi.