Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 2026 yılında sosyal hizmetler alanında üç önemli projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, Engelsiz Yaşam Evi’nin yatılı bölümünün, Otizm Merkezi ve İskele’de Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi’nin hizmete sunulacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuzhan Hasipoğlu, Girne Inner Wheel Kulübü Başkanı Zekiye Türköz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, sosyal hizmetler alanında Bakanlık ve Girne Inner Wheel Kulübü arasında yürütülebilecek iş birlikleri ele alındı.

-Hasipoğlu: “Bakanlık, toplumun tüm kesimlerine geniş bir yelpazede hizmet sunuyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bakanlığın kadınlardan çocuklara, özel gereksinimli bireylerden yaşlılara kadar toplumun tüm kesimlerine geniş bir yelpazede hizmet sunduğunu kaydederek, 2026 yılı içerisinde sosyal hizmetler alanında üç önemli projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

Hasipoğlu, bu kapsamda, Engelsiz Yaşam Evi’nin yatılı bölümünün hizmete açılacağını, Çağlayan Çocuk Yuvası olarak kullanılan binanın tadil edilerek Otizm Merkezi’ne dönüştürüleceğini ve İskele’de Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi’nin inşaatının tamamlanarak, donanımıyla birlikte hizmete sunulacağını açıkladı.

Sivil toplum örgütleriyle kurulan iş birliklerinin önemine dikkat çeken Hasipoğlu, bu tür iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hasipoğlu, toplumsal faydayı artırmaya yönelik ortak çalışmaların devam edeceğini de belirterek, Girne Inner Wheel Kulübü’nün katkılarının değerli olduğunu vurguladı.

-Türköz: “Daha güçlü ve mutlu bir toplum oluşturma hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz”

Kabulde konuşan Zekiye Türköz, Girne Inner Wheel Kulübü olarak daha güçlü ve mutlu bir toplum oluşturma hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Türköz, özellikle çocuklar ve ergenler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik farkındalık projeleri gerçekleştirdiklerini de belirterek, özel gereksinimli bireylere yönelik hassasiyetlerinin altını çizdi.

Türköz, ayrıca, Bakanlık bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan Otizm Merkezi’ne nasıl katkı sağlayabilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak istediklerini de dile getirdi.