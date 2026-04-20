Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle nedeniyle Şht. Yalçın İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini kabul ederek, makamını temsili olarak 5. sınıf öğrencisi Raya Dalay’a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şht. Yalçın İlkokulu Müdürü Gönül Özalp başkanlığındaki 15 kişilik öğrenci heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz de hazır bulundu.

Şht. Yalçın İlkokulu öğrencisi Raya Dalay okul adına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e çiçek takdim etti.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler çocukların 23 Nisan’ını kutladı, onlarla sohbet etti. Ziyarette, daha sonra Meclis Başkanı Ziya Öztürkler makamını temsili olarak, Şht. Yalçın İlkokulu öğrencisi Raya Dalay’a devretti. Etkinlik, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in çocuklarla anı fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.





-Öztürkler: "Buranın gerçek sahipleri sizlersiniz"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine işaret ederek, Şht. Yalçın İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini Cumhuriyet Meclisi'nde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öztürkler, 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nin birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Öztürkler, bugün Meclis Başkanlığı görevini Şehit Yalçın İlkokulu öğrencisine devredeceklerini söyleyerek, “Bu bizim için önemli, çünkü buranın gerçek sahipleri sizlersiniz.” dedi.

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğunu ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini anımsatan Öztürkler, 23 Nisan’ın dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu da vurguladı.

Öztürkler, “Bugün belki temsili bir meclis başkanlığı devri yaşanıyor ama gün gelecek buralarda bu ülkeyi yönetecek kişiler sizler olacaksınız.” ifadesini kullandı.

Konuşmasında, öğretmenlere de teşekkür eden Öztürkler, “Ülkemizde, kaliteli ve nitelikli, demokratik, Atatürk ülkelerine bağlı, Cumhuriyete bağlı, özgüveni yüksek, kültürüne ve milli değerlerine bağlı çocuklar ve gençler yetiştirmek kolay değildir.” şeklinde konuştu.





Öztürkler, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevini devrettiğini söyleyerek, İlkokul Öğrencisi Raya Dalay’ı makama davet etti.

-Dalay: “Meclis Başkanımızın görevi, halkın, toplumun ve meclisteki herkesin düzenini sağlamaktır”

Ziya Öztürkler’in makamını temsili olarak devralan, Şht. Yalçın İlkokulu 5’inci sınıf öğrencisi Raya Dalay, öncelikle kendisini tanıtarak, ardından tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Temsili olarak devraldığı makam hakkında konuşan Dalay, “Meclis Başkanımızın görevi, halkın, toplumun ve meclisteki herkesin düzenini sağlamaktır.” ifadesini kullandı.

Konuşmasında biraz heyecanlı olduğunu söyleyen Dalay, okulunu ve öğretmenlerini çok sevdiğini belirtti.

Şht. Yalçın İlkokulu öğrencileri 23 Nisan kutlamaları kapsamında daha sonra Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret edecek.