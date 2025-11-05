Hasipoğlu, Ahmet Durmuş başkanlığındaki Hamburg Türk Basın Birliği heyetini kabul etti. Kabulde, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Hasipoğlu, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının haklı ve milli bir dava yürüttüğünü söyledi. Hasipoğlu, “KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi için çok çaba gösterdik. Bu uğurda şehitler verdik, anavatanımızın kararlı mücadelesiyle bugünlere geldik.” dedi.

KKTC’nin izolasyonlar ve dış ticaret yasaklarına rağmen kendi ayakları üzerinde durduğunu vurgulayan Hasipoğlu, “Mücadelemize devam edeceğiz. Uluslararası alanda hak ettiğimiz yeri almak için kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

-“Kıbrıs’ta bir çözüm yok ama barış ve huzur var”

“Kıbrıs konusunda bugün bir çözüm yok ama barış var, huzur var.” diyerek, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü sayesinde sağlandığını belirtti. Hasipoğlu, “Bugün Filistin’in bizim gibi garantörü anavatanı olsaydı, bu acıları yaşamazdı.” dedi.

Hasipoğlu, adadaki siyasi gerçekliğin iki ayrı devlet ve iki ayrı egemen halk olduğunu vurgulayarak, “bu, göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Tanınmamış olsak da kendi meclisimiz, yasamız, yargımızla tam bir devlet düzenine sahibiz. Sizlerin aracılığıyla bu haklı davamızı Almanya’ya ve tüm dünyaya anlatmak büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Hamburg Türk Basın Birliği heyeti başkanı Ahmet Durmuş, Hamburg Türk Basın Birliği’nin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini yakından takip ettiklerini ve bu mücadelenin, Türk dünyasının ortak davası olarak gördüklerini vurguladı.

Durmuş, “Yurtdışında yaşayan Türk basın mensupları olarak Kıbrıs Türk halkının sesini Almanya başta olmak üzere Avrupa’da daha güçlü şekilde duyurmak istiyoruz. Kıbrıs’ta verilen bu haklı mücadelenin, Türk milletinin ortak onuru olduğuna inanıyoruz.” dedi.



