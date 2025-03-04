KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ruso Yarışları başladı. Her yıl okullar arası düzenlenecek yarışlara hazırlık niteliği taşıyan, ayrıca uzun yıllar federasyona başkan olarak önemli hizmetleri bulunan Hasan Ruso’yu anma amacını taşıyan yarışların bu yıl 15’incisi düzenleniyor.

Ortaokul ve liselerin yer aldığı yarışların ilk gününde yıldız kızlarda Necat British College (Lefkoşa), yıldız erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu, genç kız ve erkeklerde ise Kurtuluş Lisesi takım sıralamasının ilk basamağında yer aldı.

Bugün yapılacak ikinci ve son gün yarışlarının ardından dereceler belirlenmiş olacak. İlk gün sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Yıldız Kızlar

1. Necat British College (Lefkoşa) 262 Puan

2. Erenköy Lisesi 232 Puan

3. Şht. Turgut Ortaokulu 225 Puan

4. Bekirpaşa Lisesi 223 Puan

5. Hala Sultan İlahiyat Koleji 200 Puan

6. Levent Kolej 140 Puan

7. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 65 Puan

Yıldız Erkek

1. Şht. Turgut Ortaokulu 222 Puan

2. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu 202 Puan

3. Levent Kolej 183 Puan

4. Hala Sultan İlahiyat Koleji 138 Puan

5. Atleks Sanverler Ortaokulu 113 Puan

6. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 81 Puan

Genç Kızlar

1. Kurtuluş Lisesi 240 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 216 Puan

3. Hala Sultan İlahiyat Koleji 106 Puan

4. Levent Kolej 70 Puan

Genç Erkekler

1. Kurtuluş Lisesi 459 Puan

2. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 360 Puan

3. Hala Sultan İlahiyat Koleji 302 Puan

4. Erenköy Lisesi 282 Puan

5. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 275 Puan

6. Necat British Kolej (Girne) 47 Puan