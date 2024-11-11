Karevelioğlu, Maliye Bakanı’nın açıklamasında ‘Enflasyon hedefimizin %35 olduğunu’ ancak kamu maaşlarında hedeflenen enflasyonun iki katına yakın bir artış öngörüldüğünü belirterek, rekor bütçe açığı öngürüldüğünü ancak halkın refahı adına yatırım kaleminde yok denecek kadar az artış olduğunu belirtti.

Yrd. Doç Dr. Ahmet M. Karavelioğlu’nun açıklaması şöyle:

‘Bütçe de Halk için yapılacak yatırımlar ne kadar? Hayat pahalılığını düşürmek için ne tür önlemler alınacak bunu bütçede göremiyoruz.

Rekor bütçe açığı öngörülürken, halkın refahını artırmak için yapılacak yatırım kaleminde ise artış yok denecek kadar az.

Bütçede giderler gelirlerden daha hızla artarken, bu durum hükümetin yeni gelir getirici alanlar üzerinde çalışması gerekliliğini ortaya koyuyor.

Önlem alınmazsa bütçe açığı büyümeye devam edecek. Hükümetin bir an önce vergilendirilmeyen sanal bet, kripto para, günlük kiralanan evler ve kayıt dışılığı azaltacak önlemler üzerine eğilmesi gerekir’