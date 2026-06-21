Halkın Partisi (HP) bugün Girne çarşısını ziyaret ederek hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Halkın Partisi’nden verilen bilgiye göre, HP Girne İlçe Başkanı Neşe Anibal başkanlığındaki ilçe örgütü tarafından organize edilen ziyarette, Genel Başkan Kudret Özersay, Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş, Gazimağusa İlçe Başkanı Duygu Uzun, Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş, bazı MYK üyeleri ve Parti Meclisi üyeleri yer aldı.

Özersay: “Sokağın nabzı bizi daha da fazla motive ediyor”

Ziyaret bağlamında konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’ne yönelik ilginin arttığını savundu.

“Halkın Partisi halkın teveccühü ile yakaladığı bu ivmeyle daha da motive olarak ve daha da fazla çalışarak sandıktan güçlü şekilde çıkacaktır, buna gerçekten inanıyoruz ve sokakta da bunu görüyoruz.” diyen Özersay, sokağın nabzının kendilerini daha da motive ettiğini söyledi.

Anibal: “Halkın Partisi her zaman dışarda ve halkın arasında”

HP Girne İlçe Başkanı Neşe Anibal ise son üç yıldır Halkın Partisi’nin sadece seçim günü değil her zaman dışarıda ve halkın arasında olduğunu belirterek, son bir haftada Girne açık pazarı, Karaoğlanoğlu Sanayi bölgesindeki esnafı ve bugün de Girne çarşı esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet ettiklerini kaydetti.

Halkın Partisi olarak hem vatandaşın hem de esnafın sesi olmaya devam edeceklerine dikkat çeken Anibal, bugün ayrıca taksicilik yapan esnafın sorunlarını da taksicilerle birlikte ele alma imkanı bulduklarını belirtti.

Anibali, turizmin esnafı destekleyecek noktadan uzak olduğunu ileri sürerek, “nitelikli” ve “piyasaya para bırakacak”, alış veriş yapacak turisti hedef alan politikaların tamamen terk edildiğini, bu durumun da esnafı bitirme noktasına getirdiği görüşünü savundu.