BRTK’nın yeni yayın dönemi tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Tatar: “BRT, Kıbrıs Türkü’nün sesidir”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) yeni yayın dönemi, “Engelleri Aşıyoruz” sloganıyla kurumun ön bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı. Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yetkilileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tanıtım gecesinde yaptığı konuşmada, BRTK’nin Kıbrıs Türkü’nün sesi olduğunu belirterek, BRT sayesinde halkın sesinin dünyaya duyurulduğunu söyledi.

Ülkeyi tanıtmak için BRT’ye her zaman ihtiyaç duyulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim çağında yeni teknolojilerin takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti, devletin imkanları dahilinde yatırımlar yapıldığına ve BRT’nin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye’de 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremde Adıyaman İsias Otel’de hayatlarını kaybeden Şampiyon Meleklerin dava sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Şampiyon Melekler'in acısını yüreklerimizde taşıyoruz. Hükümet ve devlet, ailelerin yanındadır. İsias ortak davamızdır. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz.” dedi.

Engelleri aşıyoruz sloganıyla gerçekleşecek yeni yayın döneminde engelli bireylere daha çok yer verilecek olmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar; Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın yanı sıra Fenerbahçe İstanbul Jet, TSK Rehabilitasyon ve Tosyalı İskenderun takımlarının katıldığı Mustafa Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Anı Turnuvası’nın önemine vurgu yaptı.

Yeni yayın döneminde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, BRT’de görev yapanlara teşekkür etti, hayatta olmayanları rahmetle andı.

-Etkinlik "Adalet için 3 Dakikalık Karanlık" eylemine destek verilmesiyle başladı

Etkinlik, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin düzenlediği "Adalet için 3 Dakikalık Karanlık" eylemine destek verilmesiyle başladı, Saat 20.00’de kurumun ışıkları 3 dakikalığına kapatıldı.

Lansman gecesi, spor ve müzikle renklendi. Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın yanı sıra Fenerbahçe ve İskenderun takımları gösteri maçı yaptı. Ayrıca, The Native Cypriot, Kıbrıs ezgilerinden oluşan repertuarını müzikseverlerle buluşturdu.

- Mustafa Çelik Anı Turnuvası canlı yayınlanacak

Lansman etkinlikleri kapsamında Mustafa Çelik Anı Turnuvası finali yarın saat 17.30’dan itibaren BRT 2’den canlı olarak ekranlara gelecek.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Engelliler Spor Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Lefkoşa’da oynayacağı tüm karşılaşmalar da yine BRT ekranlarından, sezon boyunca canlı yayınlanacak.