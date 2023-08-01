Sportif faaliyetler Mehmetçik Festivali’ne renk katacak

61. Mehmetçik Üzüm Festivalinde Masterler futbol turnuvası, Amatör Plaj Voleybol turnuvası, Plaj Güreş turnuvası, Tavla turnuvası olmak üzere 4 farklı branşta sportif faaliyetler organize edilecek

4-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alacak olan sportif faaliyetlerin detayları düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk Plajında düzenlenen basın toplantısına Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Meclis üyeleri, Festival komitesi, KKTC Güreş Federasyonu başkanı Mehmet Öznacar, Modern Tavla Derneği başkanı Cengiz Dindar, bölge kulüpleri temsilcileri, organizasyonlar sorumluları katıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 61. gerçekleştirilecek olan Mehmetçik Üzüm Festivali 4-13 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği festivalde Kültür, Sanat, Spor, Eğlence, Yarışma gibi birçok aktiviteler geniş bir şekilde yer alıyor. Ada genelindeki Festivaller içerisinde en görkemli ve dopdolu içeriği dikkt çeken etkinliklere Mehmetçik, bölge halkı ve ziyaretçiler büyük önem veriyor. 4 Ağustos Cuma akşam festival açılışı gerçekleştirilecek ve 10 gün boyunca devam edecek olan 61. Mehmetçik Üzüm Festivali etkinlikleri çerçevesinde yapılacak faaliyetler programı açıklandı. Festival program etkinlikleri içerisinde sportif faaliyetler her zaman olduğu gibi bu yılda yer alarak festivale renk katacak.

4 FARKLI BRANŞLARDA ORGANİZASYONLAR

61. Mehmetçik Üzüm Festivalinde sportif faaliyetler Masterler futbol turnuvası, Amatör Plaj Voleybol turnuvası, Plaj Güreş turnuvası, Tavla turnuvası olmak üzere 4 farklı branşlarda organize edilecek. İlk sportif etkinlik 5 Ağustos Cumartesi saat 15:00 de “Amatör Plaj Voleybol Turnuvası” Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk plajında başlayacak, Plaj Voleybol turnuvası iki gün boyunca devam ederek, 6 Ağustos Pazar günü saat 17:00 de oynanacak final karşılaşması ve ödül töreni ile sonuçlanacak.

Kumyalı Süleyman Gül stadında 8 Ağustos Salı akşamı “Masterler Futbol Turnuvası” 4 takımın katılımı ile saat 18:00-19:00 da oynanacak karşılaşmaların ardından 9 Ağustos Çarşamba akşamı saat 18:00 üçüncülük, saat 19:00 final karşılaşmaları ile turnuva tamamlanacak. Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübünde “Modern Tavla Derneği’nin” katkıları ile 12 Ağustos Cumartesi günü saat 15:00 de “Tavla Turnuvası” gerçekleştirilecek. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk Plajında KKTC Güreş Federasyonu katkıları ile “Plaj Güreş Turnuvası” 13 Ağustos Pazar günü saat 15:00 de yapılacak son organizasyon ile 61. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesindeki sportif faaliyetler tamamlanmış olacak.



