Sertoğlu’ndan, Akçay’daki cimnastik salonuna katkı

KKTC CimnastikFedeasyonu ve Akçay Muhtarlığı işbirliğinde, imece usulü ile yapımı devam eden Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ve Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonunun yapımına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun direktörlüğünü yaptığı Sertoğlu İnşaat da katkı yaptı.

İş adamları Hasan Sertoğlu ve Erkan Sertoğlu, Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonunun seramiklerinin 3 gün boyunca süpürgeliklerini koyan, bodosunu yapan Sertoğlu İnşaatın ustaları İbrahim Yağmur usta ve Feyyaz usta, salona emekleriyle katkı koydular. Sertoğlu İnşaat, 3 gün boyunca şirketinin ustalarını hiçbir ücret almadan salona gönderdi.



