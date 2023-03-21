Lefkoşa Güreş İhtisas’ta genel kurul 27 Mart'ta

Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü Derneği’nin genel kurul toplantısı, 27 Mart 2023 Pazartesi günü yapılacak. Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde (Atatürk Stadyumu) yer alacak toplantı saat 20.00’de başlayacak.
Başkanlık divanının oluşturulmasından sonra faaliyet ve mali rapor, üyelerin onayına sunulacak.
Yönetim Kurulu (5 üye), Denetleme Kurulu (3 üye), Disiplin Kurulu (3 üye) seçiminden sonra dilek ve temennilerle toplantı sona erecek.
2022 yılında kurulan Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü Derneği, KKTC Güreş Federasyonu’nun müsabakalarına katılarak dereceler elde etmişti.
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