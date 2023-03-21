banner913
banner932
Erenköy, pes etmiyor
Erenköy, pes etmiyor
11 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
7 0
 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
5 0
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
9 0
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
12 0
Ramazan perşembe günü başlıyor
Ramazan perşembe günü başlıyor
52 0
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
18 0
banner915

Lefkoşa Güreş İhtisas’ta genel kurul 27 Mart'ta

banner476

banner825
Lefkoşa Güreş İhtisas’ta genel kurul 27 Mart'ta
banner931
Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü Derneği’nin genel kurul toplantısı, 27 Mart 2023 Pazartesi günü yapılacak. Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde (Atatürk Stadyumu) yer alacak toplantı saat 20.00’de başlayacak.
Başkanlık divanının oluşturulmasından sonra faaliyet ve mali rapor, üyelerin onayına sunulacak.
Yönetim Kurulu (5 üye), Denetleme Kurulu (3 üye), Disiplin Kurulu (3 üye) seçiminden sonra dilek ve temennilerle toplantı sona erecek.
2022 yılında kurulan Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü Derneği, KKTC Güreş Federasyonu’nun müsabakalarına katılarak dereceler elde etmişti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.