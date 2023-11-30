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Kickboks Özel Antrenör Eğitim Kursunda başarılı olanlar açıklandı

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Kickboks Özel Antrenör Eğitim Kursunda başarılı olanlar açıklandı
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Kickboks  Federasyonu'nun 2023 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Özel Antrenör Eğitim Kursu, 06-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.
Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Antrenörü Ali KALE ve KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Teknik Komite Başkanı Ekrem BULUT tarafından verilen kurs sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan 5 antrenörün isimleri şöyle;
S/NO ADI   SOYADI    DERCESİ
01     Hakan        Dinler         I. Kademe
02     Mustafa Ömer     Bakış I. Kademe
03     Mustafa      Uzunlar      II. Kademe
04     Duhan Ali Khakparaghi        II. Kademe
05     İsmail Hakkı        Çebi  II. Kademe
 
 
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